روسيا والصين تجددان تأكيد ضرورة عدم التدخل في شؤونهما الداخلية

أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي مجدداً اليوم على مبدأ عدم التدخل بشؤون بلديهما الداخلية مشيرين إلى أن ذلك عرف يحكم العلاقات الدولية.

وذكرت وكالة شينخوا للأنباء أن الوزيرين تعهدا خلال اتصال هاتفي على الحفاظ المشترك على العلاقات الإستراتيجية بين بلديهما.

وقال الوزير الصيني: إن الوضع العالمي في هذا الوقت هو نقطة تحول مهمة ومن المهم للصين وروسيا تقوية الإتصال الإستراتيجي بينهما.

بدوره أشار لافروف الى ان أهمية العلاقات الروسية الصينية تعدت منذ فترة طويلة إلى ما هو أبعد من الثنائية لتكسب أهمية إقليمية واستراتيجية.

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