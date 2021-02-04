الصحة: 65 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 85 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 85 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 14267 شفيت منها 7892 حالة وتوفيت 938 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الخميس ٤ شباط ٢٠٢١ بحسب وزارة الصحة:

=الإصابات:

٢٥ في اللاذقية

١٠ في طرطوس

١٠ في حلب

١٠ في حماة

٩ في دمشق

١ في القنيطرة

=الشفاء:

١٩ في حلب

١٨ في دمشق

١٠ في حمص

٩ في اللاذقية

٦ في طرطوس

٥ في ريف دمشق

٤ في درعا

٤ في السويداء

٤ في حماة

٣ في القنيطرة

٣ في دير الزور

=الوفاة:

٣ في طرطوس

٢ في دمشق

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