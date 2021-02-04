القبض على شبكة بيع وترويج وتعاطي المواد المخدرة في اللاذقية وجبلة

ألقى فرع مكافحة المخدرات باللاذقية القبض على شبكة بيع وترويج وتعاط للمواد المخدرة في اللاذقية وجبلة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه نتيجة المتابعة المستمرة والبحث عن المطلوبين وأرباب السوابق بجرائم المخدرات تمكن فرع مكافحة المخدرات باللاذقية من القبض على شبكة بيع وترويج وتعاط للمواد المخدرة في مدينتي اللاذقية وجبلة مؤلفة من خمسة أشخاص يتزعمهم شخص يلقب نفسه أبو علي البدوي وضبط بحوزته كمية من مادة الهيروئين المخدر موضوعة ضمن ظروف ورقية معدة للبيع عددها 58 ظرفا وعدد من حبوب الكبتاغون وكف حشيش مخدر ومكيال حديدي يستخدم لوزن مادة الهيروئين وشخص آخر مطلوب بعدة نشرات شرطية بجرائم المخدرات.

وبينت الوزارة انه بالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا بإقدامهما على بيع وترويج المخدرات في كل من مدينتي اللاذقية وجبلة بالاشتراك مع أشخاص آخرين ومن خلال البحث والتحري تمكن الفرع من القبض على باقي شركائهم الثلاثة ليتبين أن جميعهم من أرباب السوابق وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة المواد المخدرة ومازالت التحقيقات والأبحاث مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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