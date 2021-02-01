هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب غرب تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم ولاية إزمير غرب تركيا.

ووفقاً لوكالة الأناضول فقد أوضحت إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في بيان لها أن الهزة وقعت على عمق 20.69 كيلومترا تحت سطح الأرض، مشيرة إلى أن هزة ارتدادية أخرى وقعت بعد دقيقة واحدة وبلغت قوتها 4.8 درجات وعمقها 7 كيلومترات.

وكان زلزال مدمر ضرب في تشرين الأول الماضي في بحر إيجة قبالة مدينة إزمير غرب تركيا وتسبب بسقوط أكثر من مئة قتيل إضافة إلى مئات الجرحى.

وتعد تركيا من بين أكثر المناطق النشطة زلزالياً في العالم حيث تتوضع على العديد من خطوط الصدع النشطة وشهدت العديد من الزلازل والهزات الأرضية في السابق.

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