مصرع 12 شخصاً بينهم 7 أطفال بغرق قاربين في كولومبيا

أعلن الأميرال خوسيه دافيد إسبيتيا قائد قوة مكافحة المخدرات في البحرية الكولومبية أن 12 شخصاً بينهم سبعة أطفال لقوا حتفهم بغرق قاربين قرب ميناء توماكو، ثاني أهم ميناء في البلاد.

وأضاف إسبيتيا: للأسف توفي 12 شخصاً، لدينا وحدات من خفر السواحل وطائرات وهليكوبتر تبحث في المنطقة عن آخرين من دون أن يحدد عدد المفقودين في البحر، متابعاً: لا نعرف حالياً سبب الحادث لكن لم يكن أي أحد من المتوفين يرتدي سترة نجاة، وأن السكان والصيادين أنقذوا 36 من الركاب.

وأفاد مسؤولون في المنطقة بأن القاربين كانا مكتظين بالركاب عندما أبحرا من توماكو صوب سان خوسيه ديل جوايابو.

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