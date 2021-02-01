ارتفاع إصابات كورونا المتحور إلى 350 حالة في الأردن

أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أن عدد إصابات فيروس كورونا المتحور قد ارتفع في البلاد إلى 350 حالة.

واعتبر عبيدات أن ذلك “أحد المؤشرات غير المريحة” التي رصدتها الحكومة مؤخراً.

وهذه الأرقام تعني أن 188 إصابة تم تسجيلها خلال أسبوع، بعد أن كانت 162 في آخر إحصائية رسمية في 25 كانون الثاني.

وأواخر تشرين الثاني الماضي أعلن الأردن تسجيل أولى الإصابات بالسلالة الجديدة، وأخذ العدد بالارتفاع إلى أن وصل رقمه الحالي، بينما بلغ إجمالي إصابات كورونا بالأردن حتى مساء أمس 326.855، بينها 4.316 وفاة، و314.581 حالة شفاء.

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