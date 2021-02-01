آخر تحديث: 2021-02-01 09:49:22
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في كل من: غابة الأسد – طريق الشام (ايكاردا)- الشولا – مفرق الخراطة – جنوب البانوراما بحلب من الساعة 9,00 صباحاً حتى الساعة 14,00 2021-02-01

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التصنيفات: آخر الأخبار

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