إصابة عشرة محتجين شمال لبنان

أصيب عشرة محتجين بجروح في حصيلة أولية جراء تجدد المواجهات مع القوى الأمنية اللبنانية في مدينة طرابلس شمال لبنان مساء اليوم.

وأفادت غرفة العمليات في جهاز الطوارئ والإغاثة في طرابلس بأنه تم إسعاف تسعة أشخاص ميدانياً بينما تم نقل إصابة واحدة الى إحدى مشافي المدينة مشيرة الى أن ثماني فرق إسعاف تعمل على إسعاف ونقل جرحى المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في ساحة عبد الحميد كرامي ومحيطها.

وكانت الأعمال الإحتجاجية تجددت في طرابلس في وقت سابق اليوم للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي.

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