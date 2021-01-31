جيجاك ينتقد نهج أردوغان الاستبدادي

جدّد رئيس البرلمان التركي الأسبق جميل جيجاك انتقاده السياسات الإستبدادية التي ينتهجها رئيس النظام التركي رجب أردوغان تجاه معارضيه وفي مقدمتهم الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش المعتقل منذ التاسع من تشرين الثاني عام 2016.

وقال جيجاك وهو عضو المجلس الإستشاري الأعلى الذي يضم رؤساء البرلمان السابقين في مقابلة مع قناة غلوبال الإخبارية : التهرب من التزاماتنا تجاه المحكمة الأوروبية التي دعت الى إخلاء سبيل دميرطاش تنعكس بشكل سلبي على علاقاتنا مع المجموعة الأوروبية وجميع مؤسساتها وهو ما يتناقض مع أبسط معايير الديمقراطية واحترام أسس ومبادئ سيادة القانون واحترام العدالة، مؤكداً أن أردوغان لا يحترم قرار المحكمة الأوروبية ولن يلتزم به.

وشدد جيجاك على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية رافضاً محاولات بعض الأوساط حل حزب الشعوب الديمقراطي ومنتقداً في الوقت ذاته تعيين اردوغان مقربين منه في مناصب قضائية عليا ولاسيما في النيابة العامة في اسطنبول.

وسبق أن أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن نظام أردوغان انتهك حرية التعبير جراء إدانته دميرطاش بتهم جنائية على خلفية معارضته لسياسات هذا النظام.

وترأس دميرطاش سابقاً حزب الشعوب الديمقراطي وسجن في تشرين الثاني 2016 بعد اتهامه من قبل نظام أردوغان بقيادة منظمة إرهابية.

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