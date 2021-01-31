إصابة خمسة سوريين من عائلة واحدة بإطلاق نار في طرابلس

أصيب خمسة سوريين من عائلة واحدة بجروح جراء إطلاق النار عليهم اليوم في باب التبانة بمدينة طرابلس شمال لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن لبنانياً من سكان باب التبانة توجه إلى منزل عائلة سورية مكونة من خمسة أشخاص تسكن بجواره وأطلق النار على جميع أفرادها ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.

كما توجهت القوى الأمنية اللبنانية إلى مكان الحادثة وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته.

وكان لبنانيون قاموا أواخر كانون الأول الماضي بإحراق مخيم اللاجئين السوريين في بحنين بقضاء المنية في لبنان ولقي هذا الأمر إدانات لبنانية واسعة في حينها.

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