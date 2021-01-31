الصحة: 50 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 81 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 80 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 14048 شفيت منها 7562 حالة وتوفيت 921 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الأحد ٣١ كانون الثاني ٢٠٢١ :

الإصابات :

١٥ في حمص

١٣ في دمشق

١٢ في اللاذقية

١٠ في حماة

الشفاء :

١٦ في دمشق

١٢ في حمص

١٢ في حلب

١٠ في طرطوس

٩ في اللاذقية

٦ في ريف دمشق

٥ في السويداء

٤ في حماة

٤ في درعا

٣ في القنيطرة

الوفاة :

٢ في دمشق

٢ في حمص

١ في طرطوس

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