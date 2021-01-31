الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يفوز على قادش

فاز أتلتيكو مدريد اليوم على قادش بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أهداف اللقاء لفريق قادش اللاعب ألفارو نيغريدو في الدقائق الـ 35 والـ 71 على التوالي وسجل أتلتيكو مدريد عبر مهاجمه لويس سواريز في الدقيقة 28 والدقيقة 50 من ركلة جزاء وأضاف ساول نيغويز في الدقيقة الـ 44 الهدف الثالث ليسجل خورخي كوكي الهدف الرابع في الدقيقة الـ 88.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أتلتيكو إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط أمام غريمه ريال مدريد في المقابل تجمد رصيد قادش عند 24 نقطة في المركز الـ 13.

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