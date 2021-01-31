الصحة: انخفاض الإصابات بكورونا ليس مؤشراً لعدم الارتفاع مجدداً

غيداء حسن

أكدت وزارة الصحة انخفاض عدد الإصابات المسجلة رسمياً في سورية بفيروس (كورونا) عبر مسحات الـ(PCR)، حيث شهد عدد الإصابات المسجلة منذ منتصف شهر كانون الثاني الجاري حتى اليوم انخفاضاً مقارنة بالأعداد المسجلة منذ بداية الشهر حتى منتصفه، وبلغ عدد المصابين منذ بداية الشهر حتى الخامس عشر منه 1508 إصابات مقابل 1238 إصابة سجلت في الـ 15 يوماً التالية من الشهر نفسه ما يبين انخفاض عدد الحالات المسجلة 270 إصابة.

وأكد مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا أنه تم إغلاق أقسام العزل الإضافية في عدد من المشافي التي افتتحت خلال بدء ذروة انتشار الفيروس في الـ 17 من تشرين الثاني الماضي وتم الإبقاء على قسم العزل الأساسي بكل مشفى.

وجدد د.حسابا الدعوة إلى التشدد في الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس لجهة ارتداء الكمامة والتباعد المكاني في الأماكن العامة ووسائل النقل لضمان استمرار انخفاض منحى الإصابات بالفيروس، وكسر حلقة العدوى لأن انخفاض الأعداد ليس مؤشراً كافياً لضمان عدم ارتفاع عدد الإصابات مجدداً.

من جانبه بيّن مدير مشفى ابن النفيس الدكتور نزار ابراهيم أن هناك انخفاضاً ملحوظاً بعدد مراجعي المشفى من الحالات المشتبهة بالإصابة بفيروس (كورونا) بنسبة نحو50 بالمئة، حيث تراوح عدد المراجعين خلال النصف الأول من الشهر الجاري بين 30 و35 مريضاً بيّن مشتبه بالإصابة، ومثبت لتنخفض بعدها خلال النصف الثاني من الشهر الجاري وتصل إلى 17 حالة مشتبهة ومثبتة.

وأشار د.إبراهيم إلى أنه يوجد حالياً في قسم العناية المشددة المخصص لحالات (كورونا) بالمشفى 6 مرضى، منهم حالتان إيجابيتان حسب اختبار الـ (PCR)، وبانتظار نتيجة الاختبار لبقية الحالات، وفي القسم المخصص للمرضى من الحالات التي لا تحتاج عناية مشددة يوجد حالياً 11 مريضاً، منهم 2 إيجابي الـ( PCR)، وبانتظار نتيجة الاختبار للباقين، مؤكداً أن المشفى على جاهزية تامة لاستقبال أي حالة، حيث خصصت منذ آذار الماضي قسماً خاصاً لاستقبال الحالات المشتبهة بـ(كورونا) بسعة 60 سريراً وغرف عناية مشددة بسعة 17 سريراً موضحاً أن المشفى يقدم خدمات التشخيص للحالات المشتبهة بـ(كورونا)، عبر صور الأشعة البسيطة والطبقي المحوري التي تظهر الإصابة بنسبة 90 بالمئة ويقدم العلاج المناسب ريثما تظهر نتيجة اختبار الـ (PCR) الخاصة بالكشف عن كورونا وفي حال كانت النتيجة إيجابية يرسل المرضى للعلاج في المشافي المخصصة ويتم إبقاء الحالات الحرجة بغرف العناية المشددة.

طباعة