العدوان السعودي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 198 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد مصدر في غرفة ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة لوكالة “سبأ” بأن الخروقات تضمنت قصفاً مدفعياً وغارات وتحليقاً لطائرات حربية وتجسسية واستحداث تحصينات قتالية.

كما شن طيران العدوان ست غارات على محافظة مأرب مستهدفة مديريات صرواح ومدغل ومجزر.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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