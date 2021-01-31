ضبط مواد منتهية الصلاحية وموزع مازوت وبائعي خبز مخالفين في ريف دمشق

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق اليوم مستودعاً يحتوي مواد منتهية الصلاحية في عقربا وبائعي خبز يتاجرون بالخبز التمويني المدعوم في ببيلا ونظموا عدداً من الضبوط في الغزلانية بحق موزع مازوت ومحال تجارية مخالفة.

وبينت المديرية في بيان لها أن عناصرها ضبطوا 159 علبة جبنة مطبوخة منتهية الصلاحية في مستودع مواد غذائية بمنطقة عقربا حيث تم حجز المواد المخالفة لإتلافها أصولاً وتم ضبط بائعي خبز في منطقة ببيلا يتاجرون بالخبز التمويني المدعوم وبحوزتهم 300 ربطة خبز تمت مصادرتها وتحويل المخالفين إلى القضاء المختص.

كما نظمت المديرية 21 ضبطاً طالت موزع مازوت في الغزلانية بمخالفة نقص بيانات الصهريج ومحال تجارية لمخالفتها بحيازة مواد منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فاتورة الشراء والبيع بسعر زائد.

وكان عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ضبطوا في الـ 29 من الشهر الجاري محطة محروقات في القطيفة بمخالفة الاتجار بمادة المازوت في السوق السوداء.

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