للمرة الأولى .. مذكرة تعاون بين جامعة البعث وجمعية الجودة

حمص – إسماعيل عبد الحي

وقعت رئاسة جامعة البعث مذكرة تعاون علمي مع الجمعية العلمية السورية للجودة بهدف تطوير الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات المجتمع.

وقال الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث: تأتي أهمية الاتفاقية كونها الأولى في بلدنا مع الجامعات الحكومية التي تسهم في تبادل الخبرات وتنفيذ أنشطة تدريبية ومعرفية في كل المجالات، ولفت الخطيب إلى أن المذكرة تسهم في بناء علاقات التعاون من خلال تبادل المعلومات والدراسات ذات الصلة بأهدافهما المشتركة وتنفيذ أنشطة مشتركة أو تقديم تسهيلات لإقامة هذه الأنشطة بما يخدم تحقيق أهدافهما والتعاون المشترك في مختلف المجالات الأخرى المنسجمة مع أهداف الطرفين، مشيراً إلى أن تنظيم مؤتمر علمي خاص بربط الجودة بالتعليم العالي يأتي لاحقاً يسهم في نشر ثقافة الجودة في الجامعة وإعطاء الجامعة نقاط تساعد على رفع تصنيفها عالمياً.

من جهتها أشارت بسمة إبراهيم رئيسة مجلس الإدارة في الجمعية العلمية السورية للجودة إلى أن هدف الجمعية هو نشر ثقافة الجودة بالمجتمع وتعد الاتفاقية مفصلية لبناء أساس صحيح للجودة في سورية و خاصة أنها أصبحت علماً قائماً في العديد من دول العالم، ونوهت بأن التعاون مع جامعة البعث يدخل الجمعية في الجانب العلمي ويفعل دور الجودة بشكل علمي وخاصة لما لها من دور كبير في مرحلة إعادة الإعمار في سورية.

من جانبه أشار الدكتور وليد صهيوني رئيس مركز ضمان الجودة في جامعة البعث إلى أهمية الجودة التي ستصبح أساساً في رفع تصنيف الجامعة داخلياً وبالتالي عالمياً وبدأت جامعة البعث بنشر هذه الثقافة عبر إقامة العديد من الدورات التدريبية.

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