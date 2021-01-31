ذا هيل: الديمقراطيون يسعون إلى حظر حمل الأسلحة في الكابيتول

كشفت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية أن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يسعون هذا الأسبوع لتمرير مشروع قانون يمنع النواب من حمل الأسلحة النارية في أي مكان داخل مبنى الكونغرس “الكابيتول”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبتوصية النائبين الديمقراطيين جاريد هوفمان وجاكي سبير عن ولاية كاليفورنيا فإن مشروع القانون سيلغي قانونا مضت عليه عقود من الزمن يستثني النواب من حظر شامل للأسلحة في جميع أنحاء الكابيتول مبينة أن هذه القضية أخذت منحى جديدا هذا العام بعد أن أعرب عدد قليل من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين معظمهم من الأعضاء الجدد عن رغبتهم بجلب أسلحة نارية خفية رغم أن الإرشادات الحالية تحظر إدخالها.

وذكرت الصحيفة أن هذه التهديدات لتحدي القواعد إضافة إلى ما جرى الأسبوع الماضي عندما تدخل ضباط شرطة الكابيتول لمنع النائب الجمهوري آندي هاريس من ولاية ماريلاند من إحضار مسدس إلى قاعة مجلس النواب أدت إلى زيادة الإلحاح بين الإصلاحيين الديمقراطيين على حظر الأسلحة حيث يشمل ذلك الأسلحة النارية العائدة للموظفين والأشخاص والنواب.

وتدافع مجموعات ضغط أمريكية قوية عن حق امتلاك السلاح في مواجهة أي تعديلات قانونية وقد نجحت هذه اللوبيات في تطويع الإدارات الامريكية المتلاحقة ولاسيما إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتحقيق مصالحها الخاصة.

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