الرئيس الأسد يصدر قانوناً بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بقيمة 5 مليارات ليرة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 1 للعام 2021 القاضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة.

وفيما يلي نص القانون.

القانون رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-6-1442 هجري الموافق 21-1-2021 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة 1 تعدل المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 17-7-2002 لتصبح على النحو الآتي..

لوزارة المالية (صندوق الدين العام) منح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية بفائدة قدرها (1) بالمئة واحد بالمئة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة ترصد في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة.

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 17-6-1442 هجري الموافق لـ 31-1-2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وكان مجلس الشعب أقر مشروع القانون الذي يهدف إلى تسهيل عمل المؤسسة العامة للإسكان وتمكينها من بناء المساكن للعاملين في الدولة وتوفير هذه المساكن بالتقسيط على مدى 25 عاماً.

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