إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ 26 مليوناً و631 ألفاً والوفيات ال 449 ألفاً

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 26 مليوناً 631 ألفاً و311 حالة بعد تسجيل 116003 إصابات جديدة وفق حصيلة جديدة نشرها اليوم موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 449 ألفاً و910 حالات بعد وفاة 2418 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة بين الولايات الأمريكية تليها تكساس ثم فلوريدا ونيويورك.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس ويوجد فيها معظم حالات الإصابة والوفيات على مستوى العالم بأكثر من 25 بالمئة من عدد الإصابات على مستوى العالم وما يقرب من 20 بالمئة من الوفيات العالمية.

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