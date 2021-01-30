بعد ساعات قليلة من أدائه اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، تراجع الديمقراطي جو بايدن الرئيس الـ46 لأمريكا عن زهاء 17 أمراً تنفيذياً بشكل انتقائي كانت إدارة دونالد ترامب السابقة قد وقعتها ونفذتها منطلقة من “الشعار” الأمريكي سيئ الصيت «أمريكا... المزيد ←