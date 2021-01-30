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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 17 جمادى الثانية 1442 الموافق لـ 31 كانون الثاني 2021
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الأخبار
الحشد الشعبي يصدّ هجوماً لإرهابيي "داعش" شمال بابل
وجهاء عشائر وقبائل عربية في الحسكة: يدٌ واحدةٌ في مواجهة ميليشيا "قسد"
مباحثات سوريّة عراقيّة لتعزيز التعاون في مجال محاربة الارهاب
تجدد المظاهرات في فرنسا احتجاجاً على قانون "الأمن الشامل"
مقتل امرأة في القسم السادس بمخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد) شرق الحسكة
الصين تعلن بدء تشغيل مفاعل نووي من الجيل الثالث
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومطعم مخالف في دمشق
اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السوري تدين حصار ميليشيا (قسد) للحسكة والقامشلي
الإرهابيون يعتدون بالقذائف الصاروخية على مدينة سراقب في إدلب
قتلى ومصابون بانفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لميليشيا (قسد) جنوب الحسكة