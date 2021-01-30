الصحة: 55 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 75 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 75 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 13998 شفيت منها 7481 حالة وتوفيت 916 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم السبت ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢١ :

الإصابات :

٢٢ في دمشق

٢١ في اللاذقية

١١ في طرطوس

الشفاء :

١٤ في دمشق

١٣ في حلب

١٢ في حمص

١٠ في اللاذقية

٦ في طرطوس

٦ في ريف دمشق

٥ في السويداء

٤ في حماة

٣ في درعا

٢ في القنيطرة

الوفاة :

٢ في دمشق

٢ في القنيطرة

١ في حمص

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