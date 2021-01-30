قوى العدوان السعودي ترتكب 202 خرق جديد لوقف النار

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 202 خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة سبأ نت عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في المحافظة قوله إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي وكيلو 16 والجبلية وست غارات لطيران تجسسي على شارع الخمسين وحيس والفازة وتحليق خمس طائرات حربية و20 طائرة تجسسية و30 خرقاً بقصف مدفعي و137خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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