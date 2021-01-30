الدوري الإسباني.. ليفانتي يهزم ريال مدريد

ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم خسر ريال مدريد، اليوم ، أمام ضيفه ليفانتي بهدفين مقابل هدف واحد .

افتتح ريال مدريد التسجيل عند الدقيقة الـ 13 عن طريق ماركو أسينسيو قبل أن يعادل ليفانتي النتيجة عبر قائده خوسي لويس موراليس في الدقيقة الـ 32 من عمر اللقاء ليعود ليفانتي ويتقدم بالنتيجة في الدقيقة الـ 78 عبر مهاجمه روجر مارتي ولعب ريال مدريد أغلب دقائق المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه البرازيلي إيدير ميليتو في الدقيقة الـ 8 كما أهدر ليفانتي ركلة جزاء في الدقيقة الـ 63.

وبهذه الخسارة توقف رصيد ريال مدريد عند 40 نقطة في المركز الثاني فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 26 نقطة وصعد إلى المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري الإسباني.

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