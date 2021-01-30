مباحثات سوريّة عراقيّة لتعزيز التعاون في مجال محاربة الارهاب

بحث وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي مع سفير سورية في العراق صطام جدعان الدندح اليوم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة في مجال محاربة الإرهاب.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية العراقية تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه: إن الجانبين ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وسورية والجوانب المتعلقة بالشأن الأمني وتبادل المعلومات والخبرات، مشيراً الى أن السفير الدندح نوه بالنتائج الإيجابية التي حققها التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين البلدين خلال السنوات السابقة.

من جهته قال السفير الدندح في تصريح للمراسلة: إن اللقاء بحث تعزيز الإجراءات الأمنية وتحصين الحدود المشتركة بين البلدين إضافة الى تسهيل إجراءات الإقامة للمواطنين السوريين في العراق، مؤكداً أن استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين سورية والعراق سيفضي الى نتائج حاسمة في اجتثاث الإرهاب نهائياً من البلدين الشقيقين.

وأضاف السفير الدندح: إن ذلك التعاون حقق نتائج ملموسة في إلحاق هزائم كبيرة بالتنظيمات الإرهابية التي عاثت في البلدين ومارست مختلف جرائم القتل والتشريد والنهب.

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