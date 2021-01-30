القبض على عصابة تزوير أختام للتلاعب ببيوع عقارية وإصدار موافقات سفر

يسرى ديب

قصتنا عصابة أبطالها من العراق، وأدواتها 6 أختام حية مزورة، وتزويرها وصل إلى جهات رسمية.

ينتحل الرجل في سورية صفة دبلوماسي، وينشط في بيع شقق يمتلكها العراقيون في سورية، عندما سمحت لهم القوانين بذلك في عام 2003 حسب ماقاله لـ(تشرين ) رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير العقيد وسيم معروف..

وأضاف: إن عدد العقارات التي تلاعب بها هذا المزور وصلت إلى نحو 20 عقاراً بعضها تم بيعها باستخدام الوكالة والأختام المزورة، وبعضها ما زال في مرحلة إعداد الأوراق والتحضير للبيع.

وعن كيفية كشف الموضوع قال العقيد معروف إنه وصلتهم من وزارة الخارجية كتب تشير إلى تزوير وكالات من قبل عراقيين، أو من قبل أشخاص عراقيين لهم أملاك في سورية ويقيمون خارجها، ومن هذه الشكوى تمكنوا من استدراج الشخص الأول في عملية التزوير، و عند الوصول إلى الشخص المزور ادّعى أنه دبلوماسي.

أضاف العقيد معروف: إن من القضايا التي تابعها الأمن الجنائي ولا تقل أهمية عن سابقتها هي موضوع تزوير العقارات، حيث قام مستأجر لمنزل في منطقة شرق التجارة ببيع المنزل الذي يستأجره من محام بمبلغ أولي قدره 240 مليون ليرة، عن طريق تزوير الأوراق المطلوبة أيضاً بالتعاون مع معقب معاملات يعمل معه .. حيث تم القبض على المنتحل قبل أن يتسلم بقية السعر المحدد للشقة والبالغ 360 مليون ليرة يتم استلامها عند انتهاء المعاملة.

وعن كيفية التوصل إلى هذه الجريمة قال العقيد وسيم إن معقب المعاملة للشخص الذي اشترى العقار اكتشف التزوير أثناء إنجاز المعاملة، ثم أبلغ الجنائية بذلك.

وذكر العقيد معروف أنه عند متابعة تفاصيل الموضوع تبين أن الشخص المزور كان يعمل على توريط الشاري أيضاً بقضية اقتصادية تمنعه من متابعة قضية خداعه بشراء منزل من شخص لا يملكه، وكان يخطط لضمان عدم إمكانية متابعة الشاري لعملية التزوير والغش التي تعرض لها.

وذكر العقيد معروف أن من بين القضايا التي ضبطت العام الماضي إلقاء القبض على عصابة بحوزتها 95 ختماً مزوراً منسوبةً للجامعات السورية وشعب التجنيد، وتستخدم لتزوير وثائق تأجيل خدمة العلم، وكذلك كشوف العلامات وموافقات سفر ووكالات خاصة وعامة ومصدقات تخرج مزورة. والمزور طالب جامعي اتفق مع أحد أصدقائه المقيمين في تركيا على شخص يساعدهم في صناعة الأختام المزورة، وتمكن بمساعدة صديقه من التعرف على شخص يعمل في مجال صناعة الأختام المزورة، وقام بتأمين الأختام مقابل مبالغ مالية، ثم تطور عمله حتى أصبح من السهل عليه تأمين أي وثيقة جامعية، مقابل مبلغ يصل إلى مائتي ألف ليرة، ومن خلال ممارسته لأعمال التزوير تمكن من الدخول في مجال تزوير المهمات مقابل مبالغ مالية.

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