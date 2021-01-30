استشهاد وجرح مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في المنطقة الصناعية بمدينة عفرين التي ينتشر فيها إرهابيو النظام التركي

AM 8:37 2021/01/30

مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2021/1/30 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في كل من : ايكاردا - غابة الأسد بحلب من الساعة 9,00 صباحاً حتى الساعة 16,00