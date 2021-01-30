دعوات للتظاهر في مدن فرنسية احتجاجاً على قانون “الأمن الشامل”

تجددت الدعوات إلى تنظيم مظاهرات في مدن فرنسية عدة اليوم احتجاجاً على قانون “الأمن الشامل” الذي يفرض قيوداً على الحريات ويمنع عرض الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة الفرنسية.

ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن منظمي المظاهرات قولهم: “تم تحديد موعد جديد للتظاهر اليوم في ساحة الجمهورية بمشاركة فنانين وموسيقيين للتنديد بقانون الأمن الشامل والمطالبة بإلغائه” مشيرين إلى أن الحكومة الفرنسية أغلقت كل أماكن الفكر والثقافة وفضلت مراكز التسوق عليها.

وتم التخطيط لمظاهرات أخرى في كل أنحاء البلاد وخاصة في المدن الرئيسية احتجاجا على القانون المذكور.

ويطالب منظمو المظاهرات بسحب أحكام يشملها القانون ولاسيما المادة 24 التي تجرم نشر صور مسيئة لقوات الأمن وإلغاء المادتين 12 و22 المتعلقتين باستخدام كاميرات محمولة ومسيرة من قبل الشرطة.

وشهدت عشرات المدن في أنحاء فرنسا مظاهرات واحتجاجات منتصف الشهر الجاري وأواخر العام الماضي تنديداً بقانون “الأمن الشامل” قابلتها قوات الأمن الفرنسية بالقمع مستخدمة أساليب مختلفة إضافة إلى حملات الاعتقالات التي طالت العشرات.

وكان مقررون أمميون أكدوا في كانون الأول الماضي أن القانون لا يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان مشيرين بشكل خاص إلى إجازته استخدام طائرات مسيرة للمراقبة باسم الأمن ومكافحة الإرهاب ولاسيما بحق المتظاهرين.

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