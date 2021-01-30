آغبابا: نظام أردوغان ارتكب أخطاء فادحة في سورية

أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي ولي آغبابا أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان ارتكب أخطاء فادحة في سورية من جراء تدخلاته السافرة والخطيرة فيها منذ بداية الأزمة.

وقال آغبابا خلال جلسة للبرلمان التركي: إن “أردوغان مسؤول عن الدماء التي سالت في سورية” وفي العراق أيضاً بعد الغزو والاحتلال الأمريكي له مشيراً إلى أن تدخلاته السافرة والخطيرة في سورية أثرت بشكل سلبي عليها وهي السبب فيما تشهده من تخريب وتدمير.

وحذر آغبابا من أن نتائج هذا التدخل ستؤدي في النهاية إلى تدمير تركيا بشكل مباشر وغير مباشر.

وشدد على أن أزمة اللاجئين السوريين هي نتيجة مباشرة لتدخل نظام أردوغان السافر في شؤون سورية وهو المسؤول عن معاناتهم وعما يتعرضون له من مخاطر ومن فقدان حياتهم ولاسيما أنه استغلهم ليبتز ويساوم من خلالهم الاتحاد الأوروبي.

وأكد آغبابا أن أردوغان هو السبب في كل المظالم التي تعيشها المنطقة بما في ذلك المظالم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني من جرائم قتل واغتصاب لأرضهم مذكراً بأنه أقر بسعيه لإقامة علاقات ودية مع كيان الاحتلال رغم ادعائه بالدفاع عن القضية الفلسطينية على مر السنوات الماضية.

وبين أن دول المنطقة كانت صديقة لتركيا وهي الآن ضدها بسبب سياسات أردوغان الرعناء وتدخلاته السافرة بشؤونها.

وأثبتت الأحداث والوقائع على مدى السنوات الماضية تورط نظام أردوغان وحكومته في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية في سورية ودول أخرى إضافة إلى جعل تركيا ممراً لعبور عشرات آلاف الإرهابيين القادمين من مختلف دول العالم إلى الأراضي السورية.

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