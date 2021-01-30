شغب وعصيان في سجن تسيطر عليه ميليشيا “قسد” ويضم إرهابيي “داعش”

اندلعت أعمال شغب وعصيان من قبل إرهابيي تنظيم “داعش” المعتقلين في سجن كامب البلغار شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي.

وذكرت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة أن إرهابيي تنظيم “داعش” أقدموا على إحراق كل ما هو موجود داخل سجن كامب البلغار الذي يضم نحو 5 آلاف إرهابي قبل أن تفرض ميليشيا “قسد” طوقاً أمنياً حوله في محاولة منها للسيطرة على العصيان داخل السجن.

ووقع في أيلول الماضي عصيان في سجن المحتجزين بالثانوية الصناعية بالحسكة الواقع تحت سيطرة ميليشيا “قسد” والذي يضم آلافاً من إرهابيي تنظيم “داعش” من مختلف الجنسيات وترافق ذلك مع حالة من الفوضى عمت السجن ومحيطه قبل أن يقوم الاحتلال الأمريكي بنقل العشرات منهم بالحوامات إلى منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية.

ويعمد الاحتلال الأمريكي إلى استغلال العصيان داخل السجون التي تضم معتقلي “داعش” بالمنطقة الشرقية عبر نقلهم إلى منطقة التنف وإطلاقهم في البادية لتنفيذ هجمات على التجمعات السكنية والبنى التحتية النفطية وحواجز الجيش العربي السوري.

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