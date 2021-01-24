طلبتنا في سلوفاكيا يدينون العدوان الإسرائيلي على حماة

أدان الطلبة السوريون الدارسون في سلوفاكيا العدوان الإسرائيلي الغاشم على محافظة حماة.

وأكد فرع سلوفاكيا للاتحاد الوطني لطلبة سورية في بيان له اليوم أن هذا العدوان يهدف إلى دعم التنظيمات الإرهابية بعد الهزائم التي منيت بها وفشل المخططات التي تستهدف سورية.

وشدد الطلبة على أن ما يتعرض له وطنهم من اعتداءات وتآمر وإرهاب سيزيد من عزيمتهم على متابعة تحصيلهم العلمي للمساهمة في بناء الوطن والدفاع عنه في مواجهة المخططات التي تستهدف وحدته واستقلاله.

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