الحرارة توالي ارتفاعها والجو بارد على المرتفعات

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام بينما يكون شديد البرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الجليد وحدوث الصقيع في أغلب المناطق.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة غداً بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

­ الاحد الاثنين الثلاثاء دمشق 13/صفر 14/1 14/2 القنيطرة 12/ناقص 1 13/صفر 13/1 درعا 14/2 15/3 15/4 السويداء 14/4 15/5 15/6 حمص 12/ناقص 2 13/ناقص 1 14/صفر حماة 13/ناقص 2 14/ناقص 1 15/صفر الحسكة 13/ناقص2 14/ناقص 1 15/صفر اللاذقية 20/8 19/8 20/10 طرطوس 20/8 19/8 20/10 حلب 10/صفر 10/صفر 11/1 ادلب 10/ناقص1 10/ناقص 1 11/صفر دير الزور 16/ناقص2 17/ ناقص1 17/صفر الرقة 15/ناقص1 16/صفر 16/1

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