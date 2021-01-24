مادورو يبدي استعداد بلاده لتأسيس “مسار جديد” مع الإدارة الأميركية

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استعداد بلاده لفتح صفحة جديدة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن داعياً إلى التأسيس لـ “مسار جديد” للعلاقات بين الجانبين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مادورو قوله في كلمة له “نحن على استعداد لسلوك مسار جديد في علاقاتنا مع حكومة جو بايدن يستند إلى الاحترام المتبادل والحوار والتواصل والتفهم” مضيفاً: إنه على استعداد “لقلب الصفحة” مع الإدارة الأميركية الجديدة.

وتتعرض فنزويلا لمحاولات التدخل الأميركي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.

من جهة ثانية أعلن مادورو عن تعرض خط أنابيب تابع للشركة الوطنية للنفط لانفجار إرهابي موضحاً أن الهجوم تسبب في حريق هائل سيطر عليه لاحقاً عمال شركة النفط الوطنية.

ورأى مادورو أن هذا العمل كان يهدف إلى التأثير على إمدادات الغاز في البلاد واصفاً مرتكبي الهجوم بـ”الإرهابيين والجبناء”.

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