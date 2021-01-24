استشهاد شاب باعتداء الاحتلال على الفلسطينيين في طولكرم

استشهد شاب اليوم وأصيب آخرون بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها في بلدة فرعون شمال المدينة أطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد شاب اختناقاً وإصابة آخرين.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال اليوم ثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب المدينة واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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