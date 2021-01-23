مظاهرات حاشدة في البرازيل احتجاجاً على بطء إجراءات مواجهة تفشي كورونا

تظاهر الآلاف في عدة مدن برازيلية اليوم احتجاجاً على بطء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد 19 وتنديداً بطريقة تعامل الرئيس جايير بولسونارو مع الجائحة.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه بدعوة من أحزاب ومنظمات يسارية جاب موكب من نحو 500 سيارة الشوارع الرئيسية للعاصمة برازيليا رافعين شعارات على غرار اللقاح للجميع وبولسونارو ارحل ونعم للعزل.

واحتج المتظاهرون أيضاً على إنهاء المساعدة الطارئة التي أقرت بين نيسان وكانون الأول لمصلحة 68 مليون برازيلي أي نحو ثلث السكان.

ونظمت تظاهرات مماثلة في عدة مدن أخرى أبرزها ريو دي جانيرو وساو باولو.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل التي تحتل المركز الثالث بقائمة الدول الأكثر تضرراً بسبب الفيروس إلى 8768280 إصابة بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 215513 وفق موقع وورلد ميتر الأميركي.

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