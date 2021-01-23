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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 10 جمادى الثانية 1442 الموافق لـ 24 كانون الثاني 2021
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الأخبار
قوات الاحتلال الإسرائيلي تجرف أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم
قوى العدوان السعودي ترتكب 152 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار في الحديدة
إعادة تشغيل محطة مياه علوك بعد قطعها من قبل الاحتلال التركي لمدة أسبوع
مجلس كنائس الشرق ومرجعيات دينية في رسالة لبايدن: نطالب برفع العقوبات الأمريكية التي تزيد من معاناة السوريين
مسؤول كندي يدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة
طيران العدوان السعودي يشن أربع غارات على مأرب اليمنية
آكشنار: سياسات أردوغان فاشلة بكل المقاييس داخلياً وخارجياً
استشهاد امرأة وطفلين وجرح 7 مدنيين باعتداء للاحتلال التركي ومرتزقته بالقذائف على تل رفعت بريف حلب
الشرطة العراقية تعتقل ستة إرهابيين من تنظيم "داعش" في نينوى
إصابة فلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة جنوب الخليل