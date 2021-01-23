الصحة: 78 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 71 حالة ووفاة 6 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 71 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 13557 شفيت منها 6989 حالة وتوفيت 879 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم السبت ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢١ :

الإصابات :

٢٥ في اللاذقية

٢٤ في دمشق

١٥ في حمص

١٠ في حلب

٤ في طرطوس

الشفاء :

١٣ في حمص

١٣ في دمشق

١٠ في حلب

٨ في اللاذقية

٧ في طرطوس

٦ في ريف دمشق

٤ في درعا

٤ في السويداء

٤ في حماة

٢ في القنيطرة

الوفاة :

٢ في دمشق

٢ في طرطوس

١ في اللاذقية

١ في حمص

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