قوات الاحتلال الإسرائيلي تجرف أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم قرية المعصرة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية وجرفت أراضي الفلسطينيين.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والإستيطان في بيت لحم، حسن بريجية لوكالة وفا: إن قوات الاحتلال جرفت أراضي تبلغ مساحتها ثلاثة دونمات تعود للفلسطيني سليمان موسى بريجية.
وكان مستوطنون اسرائيليون اعتدوا اليوم على أراضي الفلسطينيين في قرية ظهر صبح غرب سلفيت بالضفة الغربية واقتلعوا عشرات الأشجار منها.
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