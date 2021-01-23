بريطانيا تسجل 33 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 33552 إصابة و1348 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزارة قولها في إحصائية جديدة أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في المملكة المتحدة وصل إلى مستوى 3617459 إصابة ووصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 97329 حالة.

وأفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا إلى 8ر5 ملايين.

يذكر أن بريطانيا هي الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد ومن حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

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