مسؤول كندي يدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة

دعا رئيس وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية جيسون كيني الحكومة الفيدرالية الكندية إلى فرض عقوبات اقتصادية ضد الولايات المتحدة رداً على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء مشروع خط أنابيب النفط الذي يربط البلدين.

ونقلت وسائل إعلام كندية عن كيني قوله نشعر بقلق عميق لأن أحد الإجراءات الأولى لبايدن كانت إلغاء التصريح الرئاسي لعبور الحدود لخط الأنابيب إنها إهانة موجهة لأهم حليف وشريك تجاري للولايات المتحدة.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعرب عن خيبة أمله وإحباطه من قرار بايدن.

ويهدف مشروع المجموعة الكندية “تي سي إنِرجي” إلى نقل أكثر من 800 ألف برميل من النفط الكندي يومياً عبر خط بطول نحو 2000 كيلومتر بين حقول النفط في مقاطعة ألبرتا الكندية ومعامل التكرير في خليج المكسيك في جنوب الولايات المتحدة.

وينتقد مناصرو حماية البيئة بناء خط الأنابيب بسبب تأثيره على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

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