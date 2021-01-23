كندا تلغي الاستثناءات من إجراء اختبارات كورونا للقادمين إليها

ألغت كندا استثناءات قيود السفر إلى أراضيها حيث سيضطر الوافدون إلى اتباع قيود جديدة ليتمكنوا من دخولها.

وأشارت السلطات الكندية إلى أن القيود الجديدة ستفرض بغض النظر عن الوجهة التي سيأتي منها المسافرون مبينة أنه بعد التعديلات الجديدة سيطلب من المسافرين من جميع البلدان إظهار الوثائق اللازمة حتى يتمكنوا من ركوب رحلة الطائرة إلى كندا.

وكانت كندا تستثني القادمين من دول مثل هاييتي وبربادوس وجمهورية الدومينيكان وجزر الباهاماس من إجراء اختبار كوفيد19.

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