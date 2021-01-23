إصابة فلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة جنوب الخليل

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في خربة التويمين بمسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وأوضح منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لوكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المظاهرة التي خرجت رفضاً لمخططات الاستيطان والاستيلاء على أراضيهم وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح بينهم صحفيان.

مستوطنون إسرائيليون يقتلعون عشرات اشجار الزيتون غرب سلفيت

وفي سياق آخر اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين في قرية ظهر صبح غرب سلفيت بالضفة الغربية واقتلعوا عشرات الأشجار.

وذكرت وكالة وفا أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أراضي القرية بحماية قوات الاحتلال وكسرت واقتلعت 120 شجرة زيتون.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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