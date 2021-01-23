لقاء الأحزاب والقوى اللبنانية: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية استكمال لدعم الإرهاب

أدان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية العدوان الإسرائيلي على محيط مدينة حماة مؤكداً أنه يأتي استكمالا لدعم الإرهاب الذي يستهدف سورية.

وأوضح اللقاء في بيان له أن تزامن الاعتداءات الإسرائيلية والإرهابية على سورية يهدف إلى دعم الجماعات الإرهابية كي تواصل استهدافها لهذا البلد والنيل من صموده بوجه المخططات الأميركية والابقاء على الاحتلال الأميركي من أجل سرقة النفط وفرض مشروعه التقسيمي.

كما أدان اللقاء التفجيرات الإرهابية التي نفذها تنظيم “داعش” الإرهابي في بغداد والتي تحمل البصمات الصهيونية الأميركية مؤكدا أن التصدي لهذا الاعتداءات يكون بالمزيد من الصمود والالتفاف حول المقاومة.

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