إنقاذ أكثر من 350 مهاجراً في البحر المتوسط

أعلنت منظمة (إس أو إس ميديترينيان) أن سفينة الإنقاذ (أوشن فايكنغ) أنقذت مئة وستة أشخاص جدد في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية ليرتفع عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم خلال الـ 48 ساعة الماضية إلى أكثر من 350 شخصاً.

ونقلت وكالة فرانس برس المنظمة قولها في بيان اليوم إن السفينة انتشلت صباح أمس خلال أول عملية إنقاذ لها منذ عودتها إلى البحر 119 شخصاً كان من بينهم 58 قاصراً إضافة إلى أربعة أطفال من بينهم طفل عمره شهر واحد فقط من أحد القوارب كما قامت بانتشال 165 آخرين الغالبية العظمى منهم من القاصرين وغير المصحوبين بأحد من ذويهم.

ويشهد البحر المتوسط محاولات مستمرة من قبل المئات من المهاجرين غير الشرعيين للوصل إلى أوروبا عبر إيطاليا وإسبانيا وغيرها حيث لقي أكثر من 1200 مهاجر مصرعهم عام 2020 في البحر.

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