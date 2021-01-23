مصدر في قيادة شرطة دمشق: حريق في سيارة امتد إلى سيارتين متوقفتين مقابل مطعم خيرات البحر بمنطقة الشيخ سعد بالمزة والأضرار مادية

آخر تحديث: 2021-01-23 18:24:35
البحث عن:
موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 9 جمادى الثانية 1442 الموافق لـ 23 كانون الثاني 2021
الرئيسية
الافتتاحية
سياسة
محلي
عربي
دولي
دراسات
رصد
اقتصاد
اقتصاد محلي
اقتصاد عربي
اقتصاد دولي
محليات
تحقيقات
أحوال الناس
رمضانيات
مجتمع
ميديا وتقانة
صوت الشعب
ثقافة وفن
رؤى عربية
زوايا وأعمدة
بالخط العريض
بصراحة
بلا مجاملات
قوس قزح
نافذة للمحرر
وجهات نظر
آفاق
بين السطور
على ما يبدو
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة دولية
منوعات
الصحة
الحوادث
إعلانات
إعلانات رسمية
إعلانات PDF
الأخبار
إصابة فلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة جنوب الخليل
لقاء الأحزاب والقوى اللبنانية: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية استكمال لدعم الإرهاب
العراق.. تدمير مخابئ لإرهابيي "داعش" في صلاح الدين
باقري: القوات الإيرانية جاهزة للرد على أي تهديد
استشهاد 3 مدنيين وجرح 7 في اعتداء للاحتلال التركي ومرتزقته بالقذائف على بلدة تل رفعت في ريف حلب
تجدد الاعتصامات في لبنان
الاحتلال الأمريكي يدخل شاحنات محملة بالمعدات العسكرية إلى قواعده غير الشرعية في ريف دير الزور
الاحتلال التركي يواصل جرائمه ويقطع مياه الشرب لليوم السابع عن الحسكة وريفها الغربي
الصومال.. مقتل 5 أشخاص بانفجار عبوة في مقديشو
خارطة استثمارية للشركات الصناعية تحمل توقيع التشاركية