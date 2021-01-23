آخر تحديث: 2021-01-23 18:24:35
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مصدر في قيادة شرطة دمشق: حريق في سيارة امتد إلى سيارتين متوقفتين مقابل مطعم خيرات البحر بمنطقة الشيخ سعد بالمزة والأضرار مادية

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