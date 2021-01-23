الطليعة يختتم مرحلة الذهاب بالفوز على الشرطة
ابراهيم النمر
أنهى نادي الطليعة مرحلة الذهاب من الدوري الكروي الممتاز لكرة القدم بفوز مهم على الشرطة في ملعب الجلاء بدمشق بهدفين نظيفين .
وكانت الجولة افتتحت أمس الجمعة بست مباريات شهدت فوز تشرين على الكرامة بهدف وبالنتيجة ذاتها حطين فاز على الوثبة والجيش على جبلة والوحدة على الساحل بهدفين لهدف والاتحاد على الحرجلة كذلك بذات النتيجة , بينما تعادل الحرية مع الفتوة بهدف لمثله.
وبعد نهاية مرحلة الذهاب يتصدر تشرين والجيش الترتيب ب30 نقطة والكرامة ب28 نقطة وحطين 26 نقطة والوحدة 21نقطة والطليعة21 نقطة وجبلة 17 نقطة والوثبة والاتحاد ب16 نقطة والحرجلة والشرطة ب11 نقطة والساحل والحرية ب6نقاط واخيرا الفتوة ب4 نقاط.
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