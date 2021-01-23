تنفيذ كامل الخطة الزراعية لمحصول القمح في دير الزور

أنجزت مديرية الزراعة في دير الزور كامل الخطة المقررة لزراعة محصول القمح للموسم الحالي والبالغة 25 ألف هكتار وتواصل العمل لادخال مساحات جديدة من الأراضي وزراعتها.

وذكر مدير الزراعة المهندس رافع أبو العيش في تصريح لمراسل سانا أن المديرية نفذت كامل خطتها الزراعية بالنسبة لمحصول القمح والبالغة 25 ألف هكتار والمساحات في زيادة بصورة يومية ولا سيما بعد إعادة تشغيل مشروعي الري في القطاعين الثالث والخامس ومن المتوقع أن تصل المساحات المزروعة إلى أكثر من 27 ألف هكتار.

وبين أبو العيش أنه تم وضع كل الجرارات التابعة لوزارة الزراعة بخدمة الفلاحين لتجهيز أراضيهم وزراعتها بالقمح.

بدوره أشار رئيس فرع اتحاد الفلاحين بدير الزور خزان السهو إلى أن كل مستلزمات الإنتاج متوفرة للفلاحين والجمعيات الفلاحية لاستثمار ما تبقى من وقت متاح لزراعة القمح في المساحات التي دخلت العملية الزراعية في ريف دير الزور الشرقي بعد إعادة تشغيل مشروعي الري للقطاعين الثالث والخامس من بذار وأسمدة وجرارات للحراثة ومحروقات.

وأكد عدد من الفلاحين أنهم ماضون في زراعة كل شبر من أراضيهم بالقمح والتي وصلتها المياه بعد انقطاع دام سنوات جراء الإرهاب منوهين بالدعم الحكومي للقطاع الزراعي الذي يسهم في عودة الأهالي إلى أراضيهم بعد إعادة دوران عجلة الإنتاج.

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