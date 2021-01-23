الحسكة.. 4 جرائم قتل والتحقيقات جارية لمعرفة الجناة

الحسكة ــ خليل اقطيني

عثر أهالي مدينة الحسكة على جثة رجل مرمية عند سكة القطار غرب أراضي حبو وملفوفة بقطعة كبيرة من النايلون. وقاموا على الفور بإبلاغ الجهات المختصة التي حضرت إلى مكان الجثة وقامت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

وصرّح الطبيب الشرعي في الحسكة الدكتور محمد سعيد شلاش لـ(تشرين) أنه بعد الكشف على الجثة تبين أن القتيل رجل في العقد السابع من عمره أبيض اللون متوسط الطول والحجم, له لحية وشارب ويرتدي (بيجامة) زرقاء اللون، وقد تمت عملية القتل بعدة ضربات على الرأس بواسطة فأس. وبعد انتهاء الكشف على الجثة تم إيداعها في المشفى الوطني في حي العزيزية غرب مدينة الحسكة, حيث حضر عدد من الأهالي بعد عدة ساعات وتم التعرف على هوية القتيل وهو يدعى “م. ع” الملقب “زيكو” من سكان شارع القضاة تولد تل تمر تل مخاضة عام 1967م وتم تسليم الجثة لذويه حسب الأصول والقانون, والتحقيقات مستمرة لمعرفة الجاني وتسليمه للعدالة.

وكان أهالي حي النشوة الغربية غرب مدينة الحسكة عثروا عند الساتر الترابي جنوب الحي على جثة شاب مجهول الهوية يبلغ من العمر 23 عاماً مقتولاً بعدة طعنات بسلاح أبيض.

وفي قرية حميد شرقي مدينة رأس العين المحتلة شمال غرب الحسكة عثر الأهالي على جثة الشاب “ي. ع” مقتولاً بطلق ناري بعد اختطافه من قبل مجهولين.

يذكر أن أهالي حي زنود في مدينة القامشلي عثروا قبل أيام على جثة رجل مقتول بطلق ناري ومرمية في نهر الجغجغ المقابل للحي, وبالسؤال عن هذا الشخص تبين أنه يدعى “آ.ف” من حي قدور بك, وتم تسليم الجثة لذوي المغدور أصولاً من الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني.

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