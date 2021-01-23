غوليكوفا: اللقاح الروسي أثبت نجاعته ضد جميع سلالات كورونا

أكدت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا أن اللقاحات الروسية لمعالجة فيروس كورونا أثبت نجاعتها ضد جميع سلالات الفيروس بما فيها الجديدة التي تم اكتشافها في بريطانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن غوليكوفا قولها في تصريح اليوم إنه “سيتم تزويد السلطات الصحية في روسيا ب17 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا على أن يتم تطعيم نحو 20 مليون روسي في الربع الأول من العام الجاري”.

وفي السياق ذاته أوضحت غوليكوفا أن الأبحاث حول مصدر كورونا مستمرة مشيرة إلى أن الخفافيش تظل المصدر الأكثر ترجيحاً لظهور الوباء.

وسجلت السلطات الصحية الروسية اليوم لأول مرة منذ أكثر من شهرين أقل من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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