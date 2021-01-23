العراق.. تفكيك خلية إرهابية واعتقال عناصرها

فككت القوات العراقية اليوم خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في محافظة كركوك شمال العراق واعتقلت عناصرها.

وجاء في بيان صدر عن الأمن الوطني بالمحافظة وتلقت السومرية نيوز نسخة منه أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز الأمن الوطني في كركوك من القبض على خلية إرهابية ينتمي أفرادها لما يعرف بالخلايا النائمة مكونة من خمسة مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب واعترفوا أثناء التحقيق معهم بتلقيهم تعليمات لإعادة تنظيمهم لشن عمليات إرهابية وكذلك اعترافهم بالانتماء سابقاً لما يسمى بـ”ديوان الجند.. ولاية كركوك”.

ولفت البيان إلى أن بعض المعتقلين شاركوا بهجمات إرهابية على قرية البشير ومصفاة بيجي واعتدوا على القوات الامنية في المحافظة مبيناً أنه تمت إحالتهم إلى القضاء لإتخاذ الإجراءات بحقهم.

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