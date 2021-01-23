مجلس الأمن الدولي يدين التفجيرين الإرهابيين وسط بغداد

أدان مجلس الأمن الدولي التفجيرين الإرهابيين الانتحاريين اللذين وقعا وسط العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس الماضي وراح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى.

وفي بيان نشر على موقعه الالكتروني قال المجلس إنه “يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان في بغداد” مشدداً على ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري المزدوج إلى العدالة.

وأكد المجلس دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه داعياً جميع الدول وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة إلى أن تتعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع الجهات ذات الصلة في هذا الصدد.

وتواصلت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالتفجيرين الإرهابيين الانتحاريين اللذين أسفرا عن مقتل 32 عراقياً وإصابة 110 آخرين.

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